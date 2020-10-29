29.10.2020 (20:34)

Военнослужащие ЗВО развернули в Южной Осетии мобильный многопрофильный госпиталь и готовы к приему пациентов

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) завершили работы по развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в Цхинвале (Республика Южная Осетия).

На городском стадионе оборудованы приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов и проведению лечебно-диагностических мероприятий. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

«Военнослужащие ЗВО завершили развертывание мобильного многопрофильного госпиталя в Республике Южная Осетия. Мы готовы к приему пациентов», — сообщил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Расул Муртазалиев.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЗВО, совершив марш на штатной технике из подмосковного Алабина протяженностью около 2 тыс. километров, прибыл в Цхинвал.

22 октября по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу по оперативному развертыванию многофункционального мобильного госпиталя в Южной Осетии для оказания помощи населению республики в лечении новой коронавирусной инфекции.

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