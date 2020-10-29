29.10.2020 (19:43)

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов обратился с приветствием в адрес участников VII Крузенштернских чтений

Сегодня Центральная военно-морская библиотека совместно с Военно-морским институтом – Морским корпусом Петра Великого Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» под эгидой Главного командования ВМФ России, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации провела ежегодную конференцию «VII Крузенштернские чтения», посвященную 250-летию со дня рождения руководителя первой русской кругосветной экспедиции адмирала Ивана Крузенштерна.

В чтениях приняли участие свыше 30 представителей военных и военно-морских библиотек, архивов и музеев. Участники конференции обсудили ряд докладов ведущих историков и ученых. Конференцию открыла директор Центральной военно-морской библиотеки Елена Смирнова, подчеркнувшая значимость наследия адмирала Ивана Крузенштерна для сохранения исторической славы Российского флота.

Участникам конференции было передано приветствие главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, в котором он пожелал участникам Крузенштернских чтений плодотворной работы и подчеркнул важность наследия И.Ф. Крузенштерна для современного океанского Военно-Морского Флота России.

«Военные моряки продолжают славные дела Ивана Федоровича, не прекращая исследований Арктики и Антарктиды, совершая значимые географические открытия. В этом году Главным командованием ВМФ России была организована уникальная антарктическая экспедиция океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», и эта экспедиция была посвящена 250-летию со Дня Рождения Ивана Крузенштерна. Итоги этой экспедиции тщательно проанализированы в Центре Русского географического общества, созданного при Главном командовании ВМФ в Санкт-Петербурге. Впервые в новейшей истории был осуществлен кругосветный поход отряда боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Этот поход подтвердил способность ВМФ России действовать на значительном удалении от родных берегов», — подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ также поздравил участников VII Крузенштернских чтений с 324-й годовщиной создания Российского регулярного флота, отметив при этом, что «Более, чем трехвековая история Флота России — это история славных побед, великих экспедиций. Мы должны всегда помнить об этом и тогда нам по плечу любые сложные задачи».

«Корабли и суда ВМФ России продолжают исследовать Мировой океан, действуя во всех широтах и доказывая всему миру, что наша страна занимает лидирующие позиции в океанографических исследованиях», — сказано в приветственном слове адмирала Николая Евменова.

Главком ВМФ также напомнил, что Иван Федорович с 1823 по 1827 год руководил Центральной военно-морской библиотекой, он много сделал для пополнения ее фондов и установления правил пользования книгами. А с 1915 года библиотека является хранительницей книжного собрания адмирала. В день рождения великого адмирала, 19 ноября, состоится возложение цветов к памятнику И.Ф. Крузенштерну, на всех флотах пройдут военно-исторические мероприятия.

Перед началом конференции помощник начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма св. Павла Исповедника и св. Праведного воина Федора Ушакова в Морском корпусе Петра Великого – ВМИ, кандидат богословия, протоиерей Александр Паничкин призвал Божье благословение участникам конференции.

Участникам конференции также было озвучено приветствие генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в котором он отметил: «В текущем году отмечается 250-летие со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Эта дата еще раз напоминает всему миру об историческом лидерстве России в исследовании и освоении Мирового океана, о выдающихся отечественных мореплавателях, к плеяде которых, безусловно, относится адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Примечательно, что ваше мероприятие проходит в преддверии 324-й годовщины создания Российского регулярного флота, в важнейших этапах развития и применения которого непосредственно участвовал Иван Федорович. Напомню, что, еще будучи юным выпускником Морского Корпуса, Крузенштерн принял участие в войне со шведами, где в последний раз в мировой истории использовались гребные галеры, а покинул флот уже в эпоху активного парового кораблестроения, отдав службе Андреевскому флагу более полувека своей жизни.

Опыт первого российского кругосветного плавания 1803–1806 гг., которое возглавил И.Ф. Крузенштерн, лег в основу военно-морской науки, заставил с уважением относиться к Российскому флоту и считаться с его возможностями. От нас же с вами во многом зависит, каким будет отношение к нашей морской славе сегодня и завтра. Уверен, что ежегодные Крузенштернские чтения в Санкт-Петербурге позволяют в полной мере отдавать дань уважения летописи России как великой морской державе, помнить о тех, кто приумножал ее славу в морях и океанах.

Желаю вам плодотворной работы и успехов в благородном деле сохранения и приумножения традиций флота нашей страны!»

В ходе работы Конференции независимый исследователь Алексей Крузенштерн представил вышедший из печати объемный сборник «Круг Крузенштерна», в создании которого приняли участие 32 автора. В сборнике представлены статьи, посвященные разным аспектам жизни и деятельности адмирала.

Профессор Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, доктор военных наук капитан 1 ранга в запасе Иван Малышев в докладе «И.Ф. Крузенштерн и Морской кадетский корпус: выпускник, педагог, директор» рассказал об истории Морского кадетского корпуса в XVIII веке, когда там учился Иван Крузенштерн, и в XIX веке, когда И.Ф. Крузенштерн стал его директором, улучшил качество образования, создал обсерваторию, учебную эскадру для летней практики и модель корабля «Наварин» (1/2 величины) для занятий курсантов зимой.

Заведующий библиографическим отделом ФГКУ ЦВМБ кандидат педагогических наук Наталья Рыжикова в докладе «Центральная военно-морская библиотека в год празднования 250-летия со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна» рассказала о мероприятиях библиотеки за этот год и вкладе ее сотрудников в сохранение и изучение наследия адмирала.

Заведующий отделом комплектования ФГКУ ЦВМБ кандидат педагогических наук Ольга Федорова в докладе «Шарлотта и Теодор фон Бернгарди. Заметки к биографии И.Ф. Крузенштерна» рассказала о книге «Воспоминания о знаменитом адмирале Крузенштерне» его дочери Ш. Бернгарди и документе, хранящемся в Российском государственном архиве ВМФ, «Записке Т. Бернгарди», описывающей ряд событий во время кругосветного плавания.

Научный сотрудник Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Александр Странковский в докладе «Быт русского флота. На примере первого кругосветного плавания 1803–1806 гг.» описал тяжелые бытовые условия на корабле «Надежда», основываясь на изданных за два последних десятилетия дневниках участников плавания, прежде всего лейтенанта Е.Е. Левенштерна.

Сотрудник библиотеки Евгения Красавина выступила с докладом «По пути первого русского кругосветного плавания: современные зарубежные библиотеки в местах стоянок кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского», сделав обзор как морских, так и общедоступных библиотек, в том числе на островах Тенерифе, Санта-Катарина, Пасхи.

После конференции состоялись экскурсии по мемориальному кабинету адмирала Ивана Крузенштерна и выставочному залу библиотеки.

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