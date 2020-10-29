29.10.2020 (19:26)

На форуме «Инновации в спорте и здоровом образе жизни» представили станок для ограничения сектора стрельбы из длинноствольного оружия

ДОСААФ России представило инновационный станок для ограничения сектора стрельбы из длинноствольного оружия. Устройство презентовал председатель столичного регионального отделения ДОСААФ Вячеслав Ниниченко в рамках форума «Инновации в спорте и здоровом образе жизни», который прошел в «Цифровом деловом пространстве».

Технология разработана на предприятии «Патриот» ДОСААФ в Санкт-Петербурге. Она состоит из основания и вертикальной рамки. С левой стороны рамки находится проушина, к которой крепится страховочный тросик. Другой конец тросика прикрепляется к антабке оружия. Устройство не дает возможности стреляющему извлечь ствол оружия из рамки и направить его за пределы сектора стрельбы. Нижняя часть рамки может быть использована как упор во время стрельбы.

«Станок подходит для массовых стрельб из гражданского оружия как на открытых стрельбищах, так и в крытых тирах. Благодаря станку стрелки могут вести огонь в строго указанном секторе. Такая инновация делает стрельбы безопасными для тех, кто находится на территории стрелкового объекта», — отметил в своем выступлении председатель регионального отделения ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко.

Стоит также добавить, что это инновационное устройство применяется при проведении стрельб в московских стрелково-спортивных клубах ДОСААФ России.

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