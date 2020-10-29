Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.10.2020 (17:03)

В танковой армии ЗВО началось увольнение в запас военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, убыли первые группы военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки.

В общей сложности до конца года планируется уволить в запас свыше 2,5 тыс. военнослужащих по призыву. Для увольнения призывников в местах прохождения службы будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия.

От командования воинских частей военнослужащим будут вручены благодарности за добросовестную службу, почетные грамоты, а также рекомендательные письма и ходатайства для поступления в учебные заведения страны. Однако увольнение пройдёт без торжественных церемоний. Для переезда к месту жительства на увольняемых военнослужащих оформлены воинские перевозочные документы на различные виды транспорта.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского флота провели плановую тренировку
С экипажами соединения надводных кораблей Балтийского флота проведены учения по борьбе за живучесть
Более 16,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота прошли тренировки дежурных смен по антитеррору

Метки:
Западный военный округ , Увольнение в запас
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false