29.10.2020 (17:03)

В танковой армии ЗВО началось увольнение в запас военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, убыли первые группы военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки.

В общей сложности до конца года планируется уволить в запас свыше 2,5 тыс. военнослужащих по призыву. Для увольнения призывников в местах прохождения службы будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия.

От командования воинских частей военнослужащим будут вручены благодарности за добросовестную службу, почетные грамоты, а также рекомендательные письма и ходатайства для поступления в учебные заведения страны. Однако увольнение пройдёт без торжественных церемоний. Для переезда к месту жительства на увольняемых военнослужащих оформлены воинские перевозочные документы на различные виды транспорта.

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