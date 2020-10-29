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29.10.2020 (17:13)

Личный состав Военной академии РВСН принял участие в первом Всеармейском правовом диктанте

Профессорско-преподавательский состав, военнослужащие и гражданский персонал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого принял участие в первом Всеармейском правовом диктанте, который проводился в рамках Единого дня правовых знаний.

Целями диктанта стало предоставление возможности личному составу получить независимую оценку своих правовых знаний и объективной информации об уровне правовой грамотности личного состава.

Участникам было предложено 25 тестовых вопросов, связанных с правовыми аспектами государственного устройства Российской Федерации, порядком прохождения военной службы и международного гуманитарного права.

Заполненные участниками бланки сдачи Правового диктанта проверит специальная комиссия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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