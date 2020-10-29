29.10.2020 (17:20)

Военные полицейские проверили свои знания в ходе написания первого Всеармейского правового диктанта

Военные полицейские, являющиеся гарантом законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации, проверили свои знания в ходе написания первого Всеармейского правового диктанта.

Всего в акции приняли участие свыше 300 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для проверки знаний по правой подготовке в военных округах и на флотах было развернуто более 9 тыс. площадок, в том числе 29 площадок с видеотрансляцией проведения диктанта.

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