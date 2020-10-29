29.10.2020 (18:00)

Российские специалисты РХБ защиты продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Абхазского государственного университета



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские специалисты РХБ защиты продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Абхазского государственного университета

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Абхазского государственного университета.

Военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота провели мероприятия по дезинфекции здании и дорог университета. Всего военнослужащие обработали более 65 тыс. квадратных метров различных поверхностей, зданий, помещений и дорог, прилегающих к вузу.

В мероприятиях обработки принимают участие 30 военнослужащих подразделения РХБ защиты Черноморского флота, задействуется 11 автомобилей РХБ защиты — это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У, генераторы горячего тумана и комплекты специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты обрабатывают дороги общего пользования.

Работы ведутся уже девятый день подряд. Всего за время пребывания российскими военнослужащими в Абхазии было продезинфицировано более 500 тыс. квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования.

Справочно:

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда около 30 военнослужащих подразделения РХБ защиты Черноморского флота. Перед началом движения 17 октября личный состав провёл осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБ защиты развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

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