29.10.2020 (17:32)

Военнослужащие ЗВО с начала осеннего призыва провели спецобработку более 150 тыс. кв. метров военкоматов на территории пяти регионов России

В Московской. Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях с начала работы призывных комиссий военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку контрольно-пропускных пунктов, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, расположенных на территории военных комиссариатов.

Всего было обработано свыше 150 тыс. кв. метров с применением специальных машин АРС-14 и АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К.

Во все военкоматы на территории пяти регионов России ранее поступили медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий осеннего призыва граждан на военную службу.

Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице