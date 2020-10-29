29.10.2020 (17:40)

В структурных подразделениях Главного командования ВМФ России проведён Всеармейский правовой диктант

Сегодня в рамках Единого дня правовых знаний в Главном командовании Военно-Морского Флота проведён Всеармейский правовой диктант. Акция также состоялась и в воинских частях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ России.

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в Санкт-Петербурге была создана центральная площадка, где в диктанте приняли участие более 350 адмиралов, офицеров, членов профессорско-преподавательского состава академии.

Правовой диктант на центральной площадке Главного командования Военно-Морского Флота проводился под руководством врио заместителя главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитана 1 ранга Дмитрия Дзюмы по видео-конференц-связи с главной площадкой Минобороны России, расположенной в Национальном центре управления обороной РФ.

В воинских частях и организациях, непосредственно подчиненных главнокомандующему Военно-Морским Флотом, на территории 14 субъектов Российской Федерации, а также в Белоруссии и Киргизии было создано 62 площадки, на которых дистанционно приняли участие в правовом диктанте более 5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Всероссийский правовой диктант проводится в целях повышения уровня правовых знаний личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Его участниками являются офицеры, мичманы (прапорщики), военнослужащие по контракту и призыву, федеральные государственные гражданские служащие, а также гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации. Диктант проводится в формате тестирования, количество заданий — 25, время написания — 30 минут.

«Правовой диктант имеет огромное значение для активно проводимой в Военно-Морском Флоте работы по повышению уровня правовых знаний офицеров и военнослужащих. Это возможность проверить себя и приобрести новые знания, которые, безусловно, будут необходимыми в повседневной флотской службе», — отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

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