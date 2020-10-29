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29.10.2020 (17:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показное занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло показное занятие с подразделением противодействия терроризму.

В рамках занятия на учебных точках офицеры управления ОГРВ ПРРМ наглядно продемонстрировали личному составу порядок получения экипировки, вооружения и военной техники по сигналу тревоги. Разобрали тактические действия подгрупп при выходе из места расположения, погрузке на технику, маневрировании на указанный рубеж с использованием различных прикрытий на местности, а также при блокировании условного противника.

На одной из учебных точек командирам подразделения противодействия терроризму довели сигналы управления подчиненным личным составом при выполнении задач по предназначению.

Показательное занятие по противодействию терроризму провели с военнослужащими мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ, которые вернулись из Зоны безопасности, где выполняли миротворческую миссию.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Антитеррор , Приднестровье , Военная база
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