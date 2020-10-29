29.10.2020 (17:15)

Около 20 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие во Всеармейском правовом диктанте

Около 20 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.

Мероприятие прошло на более чем 600 площадках воинских частей, дислоцированных в регионах Сибири, Урала, Поволжья, а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане.

К правовому диктанту были привлечены офицеры, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, федеральные государственные гражданские служащие, а также гражданский персонал.

Правовой диктант проводился в формате тестирования. Количество заданий — 25, время написания — 30 минут.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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