Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.10.2020 (17:15)

Около 20 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие во Всеармейском правовом диктанте

Около 20 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.

Мероприятие прошло на более чем 600 площадках воинских частей, дислоцированных в регионах Сибири, Урала, Поволжья, а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане.

К правовому диктанту были привлечены офицеры, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, федеральные государственные гражданские служащие, а также гражданский персонал.

Правовой диктант проводился в формате тестирования. Количество заданий — 25, время написания — 30 минут.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих написали Всеармейский правовой диктант
Снайперы в Сибири отработали уничтожение условного противника на дальности до километра
В Оренбургской области прошло крупное учение ЦВО с применением ОТРК «Искандер-М»
За 5 месяцев в медцентре Минобороны в Новосибирске вылечилось более 1000 пациентов

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false