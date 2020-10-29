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29.10.2020 (17:45)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО окажут помощь подшефным ветеранам, находящимся на самоизоляции

В Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа окажут помощь подшефным ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на самоизоляции.

Военнослужащие совместно с медицинскими работниками навестят несколько десятков ветеранов. У них проверят состояние здоровья и при необходимости сотрудники медицинской службы окажут необходимую помощь лекарствами. Всем ветеранам будут вручены продуктовые наборы с крупами, молочными продуктами, фруктами и сладостями. Также подъезды, лестничные марши и придомовые территории мест жительства фронтовиков будут продезинфицированы.

Все участники акции помощи предварительно прошли тестирование на наличие инфекции и получили отрицательный результат. Всего в акции примут участие порядка 100 военнослужащих Кантемировской, Таманской дивизий танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны
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