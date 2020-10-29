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29.10.2020 (17:35)

Сводная бригада военных медицинских специалистов Минобороны России прибыла в Курган

Сводная бригада военных медицинских специалистов Минобороны России прибыла в Курган и приступит к оказанию консультативной помощи и лечению больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона.

Врачебно-сестринская бригада состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В ее составе военные специалисты: реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и др.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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