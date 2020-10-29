29.10.2020 (17:25)

В Екатеринбурге завершился этап Кубка Вооружённых Сил России по армейскому рукопашному бою

Этап Кубка Вооружённых Сил России по армейскому рукопашному бою завершился в Екатеринбурге. Соревнования проводились в память о Герое Советского Союза Юрии Исламове.

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 12 сборных команд Центрального военного округа, спортивных организаций и клубов Свердловской области. Среди бойцов ­– неоднократные победители и призеры международных турниров, чемпионатов России и Вооруженных Сил.

Организаторами состязаний выступили Спортивный комитет ЦВО, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Федерация армейского рукопашного боя Свердловской области.

«Цель проведения окружного этапа – повышение мастерства спортсменов, пропаганда армейского рукопашного боя, воспитание силы духа военнослужащих. А также отбор сильнейших спортсменов на финал ВС РФ, который будет проходить Москве», – поделился главный судья соревнований Алексей Агафонов

Армейский рукопашный бой получил популярность среди военнослужащих за зрелищные поединки, надёжную защитную экипировку, полноконтактные схватки. Он соединяет элементы сразу нескольких боевых искусств: бокса, дзюдо, самбо и борьбы. Особых успехов в развитии этого вида спорта достигли в Центральном военном округе.

Бойцы выступали в весовых категориях начиная от веса 60 кг и до веса свыше 85 кг с шагом 5 кг.

По итогам двух соревновательных дней победителями в индивидуальном зачете стали:

Даниил Самхарадзе (Тольятти) в весовой категории 60 кг;

Владислав Шматков (Тольятти) в весовой категории 65 кг;

Даниил Яхин (Тольятти) в весовой категории 70 кг;

Фаррух Рахимов (Екатеринбург) в весовой категории 75 кг;

Исропил Мержоев (Абакан) в весовой категории 80 кг;

Тюкпеев Валентин (Абакан) в весовой категории 85 кг;

Руслан Габараев (Екатеринбург) в весовой категории свыше 85 кг;

В командном зачете победу одержала сборная Тольятти.

Справочно;

Житель Свердловской области Юрий Исламов проходил срочную службу в разведподразделении в составе Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. 31 октября 1987 года в бою у кишлака Дури (провинция Забуль) разведгруппа, в составе которой был младший сержант Исламов, была окружена превосходящими силами противника. Дважды раненный разведчик подорвал себя гранатой вместе с боевиками, пытавшимися захватить его в плен.

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