29.10.2020 (16:55)

Расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского флота провели плановую тренировку

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области в ракетном соединении проведена тренировка по боевой готовности.

Расчеты ОТРК «Искандер» выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где оборудовали стартовые позиции и выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

Произведя электронные пуски, военнослужащие отработали действия по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара.

На тренировке командованием соединения из подвижных командных пунктов отрабатываются вопросы скрытого управления подразделениями, кроме этого боевые расчеты ракетчиков действуют в условиях условного радиационного и химического заражения местности, а также отражают нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Особое внимание в ходе тренировки уделяется вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учебных мероприятиях было привлечено около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

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