Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.10.2020 (17:05)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по переводу техники на зимний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошли показные занятия по ремонту вооружения и военной техники, а также переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации.

Показные занятия проводились на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники служб ОГРВ ПРРМ разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ.

В ходе мероприятия личному составу довели требования руководящих документов, практически показан порядок выполнения основных операций по переводу всех образцов ВВТ на зимний режим эксплуатации.

Особое внимание уделили показным занятиям с военнослужащими ремонтной роты ОГРВ ПРРМ, так как военнослужащие-специалисты самостоятельно производят текущий и капитальный ремонт ВВТ в течение учебного года.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С экипажами соединения надводных кораблей Балтийского флота проведены учения по борьбе за живучесть
Более 16,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота прошли тренировки дежурных смен по антитеррору
Военнослужащие ЗВО приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в Южной Осетии

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false