29.10.2020 (17:05)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по переводу техники на зимний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошли показные занятия по ремонту вооружения и военной техники, а также переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации.

Показные занятия проводились на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники служб ОГРВ ПРРМ разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ.

В ходе мероприятия личному составу довели требования руководящих документов, практически показан порядок выполнения основных операций по переводу всех образцов ВВТ на зимний режим эксплуатации.

Особое внимание уделили показным занятиям с военнослужащими ремонтной роты ОГРВ ПРРМ, так как военнослужащие-специалисты самостоятельно производят текущий и капитальный ремонт ВВТ в течение учебного года.

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