29.10.2020 (16:35)

В Военной академии Генштаба прошла видеоконференция, приуроченная к 290-летию со дня рождения А.В. Суворова

29 октября в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством начальника Генштаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии В.В. Герасимова прошла видеоконференция «Военная теория А.В. Суворова, актуальность «суворовских» принципов и практика их применения в современных военных конфликтах».

Начальник Генерального штаба подвел итоги выполнения комплексного плана мероприятий Министерства обороны Российской Федерации, посвященных 290-летию со дня рождения Генералиссимуса А.В. Суворова, утвержденного Министром обороны 31 мая 2019 года. В рамках реализации плана в 2020 году в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, в военных образовательных и научно-исследовательских организациях было проведено значительное количество мероприятий военно-научного, информационно-просветительского, мемориально-культурного, спортивного и экспозиционно-выставочного характера, посвященных юбилею. В них наряду с Министерством обороны участвовали представители федеральных и муниципальных органов исполнительной власти, общественных организаций.

Генерал армии В.В. Герасимов отметил, что нашим соотечественникам разных поколений небезынтересна история Отечества, жизнь и деятельность ее ярких представителей, каковым являлся А.В. Суворов.

Организатором видеоконференции стал Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе видеоконференции с докладами выступили заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник А.В. Картаполов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник А.А.Журавлев, начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник В.Б. Зарудницкий, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор А.В. Перязев, заместитель начальника Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по научной работе Н.И. Никифоров, начальник кафедры истории войн и военного искусства Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Ю.Л.Ботев, старший научный сотрудник Военного университета О.В.Кепель

В выступлениях был дан подробный анализ полководческой деятельности А.В. Суворова и востребованность военного наследия полководца для современных Вооруженных Сил Российской Федерации, развития военного искусства и совершенствования духовно-нравственных основ военной службы. Показано влияние военно-теоретического наследия А.В. Суворова на современную практику подготовки и применения войск (сил) Российской Федерации в локальных войнах и вооруженных конфликтах.



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