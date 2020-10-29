29.10.2020 (16:25)

Более 250 призывников из Республики Хакасия отправлены в Вооруженные Силы РФ

Более 250 призывников отправлены на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России со сборного пункта Республики Хакасия с начала осеннего призыва.

Работа с призывниками на сборном пункте проводится с соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой в войска молодые люди проходят обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в абаканской городской поликлинике тест-системами Минобороны РФ.

Также новобранцы проходят медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор. На сборном пункте призывники обеспечиваются военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также медицинскими масками, перчатками и антисептическими средствами.

Специалисты РХБ защиты, перед приемом новобранцев, проводят санитарную обработку помещений сборного пункта, транспорта для отправки призывников к местам службы. Доставка молодого пополнения к местам прохождения службы осуществляется в отдельных железнодорожных вагонах, что исключает возможность контакта с другими пассажирами. В военном комиссариате Республики Хакасия работает горячая линия по вопросам призыва, на которую могут обратиться призывники и их родственники.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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