29.10.2020 (16:15)

Российские военнослужащие в Таджикистане писали Всеармейский правовой диктант



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие в Таджикистане писали Всеармейский правовой диктант

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приняли участие в написании первого Всеармейского правового диктанта. Для этого в военных городках Душанбе и Бохтар были подготовлены две площадки.

Правовой диктант состоялся в формате тестирования. Участникам были предложены 25 заданий, где им предстояло ответить на все вопросы в течении 30 минут без посторонней помощи и любых внешних источников информации. При написании диктанта военнослужащие соблюдали все необходимые противоэпидемиологические меры, находились в масках, имели средства гигиены для дезинфекции рук, а при входе в помещения, медицинские сотрудники проводили термометрию тела.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 офицеров, прапорщиков, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также гражданский персонал соединения.

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