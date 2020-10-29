29.10.2020 (16:15)
Российские военнослужащие в Таджикистане писали Всеармейский правовой диктант
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приняли участие в написании первого Всеармейского правового диктанта. Для этого в военных городках Душанбе и Бохтар были подготовлены две площадки.
Правовой диктант состоялся в формате тестирования. Участникам были предложены 25 заданий, где им предстояло ответить на все вопросы в течении 30 минут без посторонней помощи и любых внешних источников информации. При написании диктанта военнослужащие соблюдали все необходимые противоэпидемиологические меры, находились в масках, имели средства гигиены для дезинфекции рук, а при входе в помещения, медицинские сотрудники проводили термометрию тела.
Всего в мероприятии приняли участие около 100 офицеров, прапорщиков, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также гражданский персонал соединения.