29.10.2020 (16:05)

В Киргизии военнослужащие российской военной базы приняли участие в написании правового диктанта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Киргизии военнослужащие российской военной базы приняли участие в написании правового диктанта

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта. Для этого в штабе соединения была подготовлена площадка, оснащенная видео-конференц-связью.

Правовой диктант состоялся в формате тестирования. Участникам были предложены 25 тестовых заданий, на вопросы которых им предстояло ответить не более чем за 30 минут. При написании диктанта были соблюдены все необходимые противоэпидемические меры, каждый участник диктанта прошел барьерную термометрию и находился в помещении в медицинской маске.

Всего в мероприятии приняли участие около 50 офицеров, прапорщиков, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также гражданский персонал соединения.

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