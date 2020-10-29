Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.10.2020 (16:05)

В Киргизии военнослужащие российской военной базы приняли участие в написании правового диктанта

Фото Видео

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта. Для этого в штабе соединения была подготовлена площадка, оснащенная видео-конференц-связью.

Правовой диктант состоялся в формате тестирования. Участникам были предложены 25 тестовых заданий, на вопросы которых им предстояло ответить не более чем за 30 минут. При написании диктанта были соблюдены все необходимые противоэпидемические меры, каждый участник диктанта прошел барьерную термометрию и находился в помещении в медицинской маске.

Всего в мероприятии приняли участие около 50 офицеров, прапорщиков, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также гражданский персонал соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих написали Всеармейский правовой диктант
Снайперы в Сибири отработали уничтожение условного противника на дальности до километра
В Оренбургской области прошло крупное учение ЦВО с применением ОТРК «Искандер-М»
За 5 месяцев в медцентре Минобороны в Новосибирске вылечилось более 1000 пациентов

Метки:
Центральный военный округ , Киргизия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false