29.10.2020 (15:55)

Более 8 тыс. военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО в Сибири приняли участие во Всеармейском правовом диктанте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 8 тыс. военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО в Сибири приняли участие во Всеармейском правовом диктанте

Более 8 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.

В мероприятии участвовали офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту, гражданский персонал соединений и воинских частей в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Туве и Хакасии.

Для написания диктанта на территории военных объектов было организовано более 50 площадок. Диктант проводился в формате тестирования. За 30 минут участникам мероприятия необходимо было ответить на 25 вопросов без посторонней помощи и любых внешних источников информации.

При посещении площадок Всеармейского правового диктанта были соблюдены все противоэпидемиологические меры: личный состав был рассажен за столы с соблюдением необходимой дистанции, все участники находились в масках, помещения перед началом мероприятия прошли дезинфекционную обработку.

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