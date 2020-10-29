29.10.2020 (15:55)
Более 8 тыс. военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО в Сибири приняли участие во Всеармейском правовом диктанте
Более 8 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.
В мероприятии участвовали офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту, гражданский персонал соединений и воинских частей в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Туве и Хакасии.
Для написания диктанта на территории военных объектов было организовано более 50 площадок. Диктант проводился в формате тестирования. За 30 минут участникам мероприятия необходимо было ответить на 25 вопросов без посторонней помощи и любых внешних источников информации.
При посещении площадок Всеармейского правового диктанта были соблюдены все противоэпидемиологические меры: личный состав был рассажен за столы с соблюдением необходимой дистанции, все участники находились в масках, помещения перед началом мероприятия прошли дезинфекционную обработку.