29.10.2020 (15:35)

В Кемеровской области танкисты мотострелкового соединения нанесли сокрушительный удар по условному противнику на учениях

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения, которое прошло на полигоне Юргинский в Кемеровской области нанесли сокрушительный удар по условному противнику, сходу уничтожив его огневые средства и технику.

По замыслу учения, военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений совершали марш на бронетранспортерах БМП-2 и танках Т-72Б3М. На маршруте движения танкистам поступила задача на уничтожение колонны военной техники, живой силы и огневых средств условного противника, которые находились в непосредственной близости и готовились к наступлению на расположение мотострелковых подразделений. Танковые экипажи приблизились на максимально возможное расстояние и с ходу открыли огонь по целям, имитирующим танки, расчеты противотанковых гранатометов, артиллерийское орудие, а также другую технику и огневые средства условного противника. При помощи БпЛА «Орлан-10» были получены обновленные разведданные о разрозненных группах противнка, пытающихся укрыться в лесном массиве. Для их уничтожения были направлены мотострелковые подразделения на БМП-2.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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