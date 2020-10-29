29.10.2020 (15:25)

В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих написали Всеармейский правовой диктант

Более 2 тыс. военнослужащих 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в регионах Поволжья приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта.

Мероприятие началось в 10 часов по московскому времени одновременно в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Удмуртской Республике. Военнослужащие смогли проверить себя на знание основ права и статей Конституции Российской Федерации. Основной целью диктанта являлась повышение уровня юридической и правовой грамотности военнослужащих. В нём участвовали офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие службу по контракту, гражданский персонал. Для это на территории воинских частей было организовано более 20 площадок. Диктант проводился в формате тестирования. За 30 минут участникам мероприятия необходимо было ответить на 25 заданий.

Все участники акции находились в масках, помещения перед началом диктанта были дезинфицированы.

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