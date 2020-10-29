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29.10.2020 (15:15)

Более 50 тыс. военнослужащих ВВО приняли участие в акции «Всеармейский правовой диктант»

В войсках Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Бурятии, Забайкалья, Приамурья, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Камчатки, Сахалина и Приморья, свои знания в области российского права показали более 50 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Минобороны России.

С некоторых площадок была организована видеотрансляция мероприятия, в частности, из штаба ВВО в Хабаровске, конференц-зала штаба подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке, кают-кампании на корабле ТОФ «Маршал Крылов» и других соединений и воинских частей округа.

Для написания диктанта отводилось 30 минут. Участникам были предложены 25 вопросов на знание законодательного поля Российской Федерации. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены четыре варианта ответа, из которых военнослужащие выбрали правильный.

Всеармейский правовой диктант в ВВО состоялся на более 340 площадках. Он проведен в целях проверки и повышения правовых знаний личного состава.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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