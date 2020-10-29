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29.10.2020 (15:05)

С экипажами соединения надводных кораблей Балтийского флота проведены учения по борьбе за живучесть

В рамках выполнения мероприятий плана боевой подготовки в пункте базирования кораблей Балтийского флота проводятся тренировки по борьбе за живучесть корабля на специальном тренажере.

К выполнению задач привлечёны военнослужащие соединения надводных кораблей Балтийского флота - экипажи всех типов кораблей соединения флота.

Моряки поочередно, в соответствии с планом, отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий».

УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и имитацией возгорания, совершенствовать навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

В соответствии с требованиями руководящих документов моряки Балтийского флота принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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