29.10.2020 (14:50)

Экипаж флагмана Северного флота – крейсера «Пётр Великий» принял участие во Всеармейском правовом диктанте

Сегодня военнослужащие и гражданский персонал учреждений и воинских частей Северного флота приняли участие во Всеармейском правовом диктанте. Одной из флотских площадок, на которых проводился правовой диктант, стал тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». В настоящее время его экипаж начинает подготовку к новому периоду обучения.

Матросы, старшины, мичманы и офицеры, принимавшие участие в правовом диктанте, выполняли задания во флагманском салоне крейсера в режиме видео-конференц-связи. На 25 вопросов об основах государственного устройства Российской Федерации и фундаментальных правах граждан военные моряки ответили за 15 минут.

Всего вместе с крейсером «Пётр Великий» на Северном флоте было создано 133 площадки для написания правового диктанта в Мурманской и Архангельской областях на базе соединений и войсковых частей от отдельного батальона до дивизии. В общей сложности в правовом диктанте приняло участие более 7 тысяч североморцев. Из них около 850 офицеров и более 2,7 тысяч военнослужащих по контракту.

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