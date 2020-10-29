29.10.2020 (14:45)
Более 26 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие во Всеармейском правовом диктанте
Более 26 тыс. военнослужащих всех категорий, а также гражданского персонала соединений, воинских частей и организаций Южного военного округа (ЮВО) приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.
В ЮВО было создано четыре базовых площадки для организации диктанта в дистанционном режиме с видеотранслированием на центральную площадку Минобороны России.
Правовой диктант проводился в формате тестирования и состоял из 25 вопросов, каждый из которых имел четыре варианта ответа. На написание диктанта отводилось 30 минут.
Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности и основывался на принципах добровольности участия в его написании, открытости, доступности, единства времени, текста, порядка написания и проверки.
Всего в ЮВО было создано 160 площадок для написания правового диктанта в 15 субъектах Российской Федерации.