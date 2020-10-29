Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.10.2020 (14:45)

Более 26 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие во Всеармейском правовом диктанте

Более 26 тыс. военнослужащих всех категорий, а также гражданского персонала соединений, воинских частей и организаций Южного военного округа (ЮВО) приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.

В ЮВО было создано четыре базовых площадки для организации диктанта в дистанционном режиме с видеотранслированием на центральную площадку Минобороны России.

Правовой диктант проводился в формате тестирования и состоял из 25 вопросов, каждый из которых имел четыре варианта ответа. На написание диктанта отводилось 30 минут.

Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности и основывался на принципах добровольности участия в его написании, открытости, доступности, единства времени, текста, порядка написания и проверки.

Всего в ЮВО было создано 160 площадок для написания правового диктанта в 15 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипажи кораблей КФл уничтожили артиллерийским огнём морские и наземные цели условного противника
Первая команда молодого пополнения прибыла из сборного пункта военного комиссариата Ставропольского края в соединение связи ЮВО
Комплексы «Искандер» ракетного соединения ЮВО на Кубани готовят к зимней эксплуатации
Военнослужащие ЗВО приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в Южной Осетии

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false