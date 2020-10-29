29.10.2020 (15:45)

Воспитанники спортивной школы ЦСКА из Волгограда стали призерами первенства России по тхэквондо

На протяжении четырёх дней в столице Кабардино-Балкарской Республики — Нальчике — проходили захватывающие поединки среди юниоров по тхэквондо. Более 500 спортсменов из 51 региона страны собрались в универсально-спортивном комплексе, чтобы побороться за награды первенства России.

Честь Центрального спортивного клуба Армии на соревнованиях отстаивали трое воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Волгограда под руководством тренера Дмитрия Маркелова: победитель первенства России среди кадетов 12–14 лет 2019 года Иван Ширякин, победитель первенства Южного федерального округа среди юниоров 15–17 лет 2020 года Данил Оболонский, кандидат в мастера спорта серебряный призер первенства ЮФО среди юниоров 15–17 лет 2020 года Иван Гавринев.

Иван Ширякин, выступавший в весовой категории до 68 кг, в первый день соревнований успешно провел два первых боя, однако в третьем поединке на стадии четвертьфинала уступил победу спортсмену из Дагестана Рамазану Даитбекову со счетом 10:15.

Ивану Гавриневу (в весе до 55 кг) не хватило функциональной подготовки для данной весовой категории, и он уступил победу в поединке спортсмену из Алтайского края Руслану Душкову.

Бронзовую медаль первенства принес команде ЦСКА Данил Оболонский. Спортсмен ловко обошел соперников из Челябинска, Приморского края и Дагестана с явным преимуществом в первых трех поединках. В полуфинале Данил уступил победу Сергею Сальникову из Санкт-Петербурга.

Лидеры прошедших состязаний пополнят ряды молодежной сборной России.

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