29.10.2020 (14:35)

Более 16,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта

В соединениях и воинских частях Западного военного округа впервые прошёл Всеармейский правовой диктант, в написании которого приняло участие более 16,5 тыс. военнослужащих.

Диктант в форме тестирования включал 25 вопросов на знание положений Конституции Российской Федерации, военного законодательства страны, норм международного гуманитарного права.

В местах базирования Балтийского флота, дислокации общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО и других воинских частей ЗВО было развёрнуто более 780 площадок, которые в режиме видеоконференции были соединены с центром проведения диктанта в Москве.

В Санкт-Петербурге главной площадкой проведения диктанта стала расположенная на Дворцовой площади военно-историческая библиотека Главного штаба.

Написание диктанта проводилось в условиях повышенных противоэпидемиологических требований.

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