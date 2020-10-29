29.10.2020 (14:30)

В Вооруженных Силах России впервые проведен Всеармейский правовой диктант

Свыше 300 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие в написании первого Всеармейского правового диктанта.

Для проверки знаний по правой подготовке в военных округах и на флотах было развернуто более 9 тыс. площадок, в том числе 29 площадок с видеотрансляцией проведения диктанта.

В здании Национального центра управления обороной РФ правовой диктант был проведен под руководством заместителя Министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова. В написании диктанта приняли участие военнослужащие, федеральные государственные служащие и гражданский персонал центральных органов военного управления.

«Сегодня правовой диктант проводится в воинских частях от Курильских островов до Калининграда, от Новой Земли до Таджикистана. В Вооруженных Силах Российской Федерации сложилась добрая традиция проводить диктанты по различным областям знаний. Военнослужащие, члены их семей, юнармейцы на протяжении уже нескольких лет принимают активное участие в написании географического и исторического диктанта и неизменно показывают высокий уровень знаний», — сказал замглавы военного ведомства.



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