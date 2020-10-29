29.10.2020 (13:55)

Представители Центрального спортивного клуба Армии номинированы на Национальную спортивную премию-2020

Представители Центрального спортивного клуба Армии попали в число номинантов на Национальную спортивную премию 2020 года. Результаты интернет-голосования будут опубликованы уже 2 ноября. Торжественная церемония награждения назначена на 9 декабря.

Армейский спортсмен Роман Репилов претендует на звание спортсмена года в рамках номинации «Гордость России». В сезоне-2019/2020 Роман победил в общем зачете Кубка мира, завоевал Большой хрустальный глобус и Кубок мира в спринте, стал двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом страны, взял «бронзу» на чемпионате Европы и семь медалей на этапах Кубка мира.

Лучшей спортсменкой могут стать сразу две представительницы армейского клуба — Дина Аверина и Ангелина Мельникова.

Дина Аверина в 2020 году одержала победу в личном многоборье на Кубке России и в матчевой встрече Россия – Беларусь, стала двукратной победительницей первого в истории международного онлайн-турнира по художественной гимнастике и бронзовым призером чемпионата страны в индивидуальном многоборье, а также взяла три «золота» на московском этапе Гран-при. Ангелина Мельникова 9 ноября выступит на международном турнире в Японии.

Мастер спорта СССР международного класса по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР и РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, тренер-консультант Федерации фигурного катания России, тренер спортивной команды ЦСКА по фигурному катанию, член Зала славы фигурного катания Татьяна Тарасова и заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, заслуженный тренер СССР, член Зала фехтовальной славы России, член Президиума «Совета ветеранов спорта ЦСКА» Марк Ракита номинированы на награду «Эпоха в спорте».

Справочно:

Национальная спортивная премия, учрежденная Правительством Российской Федерации в 2010 году в целях стимуляции профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, является одной из самых главных наград в области спорта в нашей стране. Каждый год Министерство спорта РФ вместе с болельщиками и экспертами подводят итоги и называют лучших в 11 номинациях, всего определяют 18 победителей.

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