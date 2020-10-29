29.10.2020 (11:30)

Шорт-трекистка армейского клуба завоевала два «золота» на старте Кубка Коломенского кремля

В Конькобежном центре «Коломна» стартовали всероссийские соревнования «Кубок Коломенского кремля» по шорт-треку, собравшие более 100 участников из 15 субъектов Российской Федерации. На старте турнира армейцы завоевали три золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Данные соревнования являются отборочным этапом для участия в чемпионате России по шорт-треку, который пройдет на коломенском льду в конце ноября.

Прапорщик Софья Просвирнова первенствовала в финальном забеге на дистанции 500 м. Армейская спортсменка преодолела дистанцию за 44,113 секунды. Второй стала прапорщик Евгения Захарова, преодолевшая дистанцию за 44,218 секунды. Замкнула тройку лидеров Вера Рассказова — 45,290 секунды.

Среди мужчин на аналогичной дистанции третьим стал рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Сергей Милованов, с результатом 41,541 секунды уступивший Константину Ивлиеву (41,309 секунды) и Семену Елистратову (41,431 секунды).

Софья Просвирнова также стала лучшей на дистанции 1500 м. Преодолев дистанцию за 2 минуты 35,175 секунды, Софья Просвирнова обошла прапорщика Екатерину Константинову (2 минуты 35,501 секунды) и Ольгу Быкову (2 минуты 35,712 секунды).

Вторым среди мужчин на аналогичной дистанции стал рядовой спортивной роты ЦСКА (дер. Ватутинки) Артем Козлов с результатом 2 минуты 23,04 секунды, уступив лишь Константину Ивлиеву (2 минуты 36,980 секунды). Третьим стал Максим Шевелев — 2 минуты 37,155 секунды.

Серебряными призерами Кубка Коломенского кремля в женской эстафете на 3000 м стала команда Свердловской области, в составе которой выступила Евгения Захарова, — 4 минуты 18,635 секунды. Первенствовали спортсменки из Москвы, показавшие время 4 минуты 18,493 секунды. Замкнули тройку лидеров представительницы Санкт-Петербурга, в том числе Софья Просвирнова и Екатерина Константинова, — 4 минуты 27,559 секунды.

В мужской эстафете на 5000 м лучшей стала команда Санкт-Петербурга, в составе которой выступил Сергей Милованов, — 7 минут 28,567 секунды. Вторыми стали представители Ярославской области, в том числе Артем Козлов, — 7 минут 28,652 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Московской области — 7 минут 28,973 секунды.

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