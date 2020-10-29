29.10.2020 (13:25)

Командир Тульского соединения ВДВ вручил Георгиевское знамя новому командиру Рязанского парашютно-десантного полка

Командир Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения соединения гвардии полковник Евгений Тонких представил в Рязани командованию и личному составу нового командира 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка.

В ходе торжественной церемонии командир соединения принял Боевое знамя части из рук гвардии полковника Дмитрия Завгороднего, который командовал полком с 2018 года и назначен на вышестоящую должность, и передал его новому командиру – гвардии полковнику Сергею Борсуку.

На торжественном митинге, посвященном вручению знамени новому командиру полка, командир Тульского соединения ВДВ напомнил, что под командованием гвардии полковника Дмитрия Завгороднего Рязанский парашютно-десантный полк достиг высоких результатов, отлично продемонстрировав всю мощь и высокую подготовку Воздушно-десантных войск на совместных белорусско-российских тактических учениях в октябре 2019 года, проходивших на полигоне Брестский в Республике Беларусь и на учениях «Славянское братство-2020», также проходивших в Республике Беларусь в сентябре текущего года.

Кроме того, под руководством гвардии полковника Дмитрия Завгороднего в рамках СКШУ «Кавказ-2020» впервые в истории было десантировано 10 современных БМД-4М, подготовленных штатными экипажами, пожелал ему крепкого здоровья и успехов на новой вышестоящей должности, а новому командиру полка передать подчиненному личному составу свои знания и опыт, совершенствовать выучку подразделений и гордо нести знамя полка, выводя его на лидирующие места в войсках.

Справочно:

Гвардии полковник Сергей Борсук окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище в 1997 году. После окончания обучения занимал должности от командира парашютно-десантного взвода до заместителя начальника штаба - начальника оперативного отделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

В 2010 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. Имеет государственные награды. В октябре 2020 года назначен командиром 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка. Принимал участие в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с изображением мечей, медалями.



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