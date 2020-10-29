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29.10.2020 (12:50)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота прошли тренировки дежурных смен по антитеррору

Сводные подразделения противодействия терроризму армейского корпуса Балтийского флота отработали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны.

Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности.

При выполнении практических действий военнослужащие отработали отражение нападения представителей условных незаконных вооруженных формирований, их блокирование и ликвидацию. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании условных самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Подразделения по противодействию терроризму создаются на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.

Проводимые практические тренировки подразделений антитеррора проводятся регулярно, что позволяет повысить уровень подготовки и слаженности действий данных подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Антитеррор
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