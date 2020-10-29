29.10.2020 (12:05)
Военнослужащие Черноморского флота приняли участие во Всеармейском правовом диктанте
Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта, который сегодня прошёл в Вооружённых Силах Российской Федерации в рамках Единого дня правовых знаний.
Площадками для проведения диктанта кроме штаба флота стали соединения, воинские части и корабли ЧФ.
Военнослужащие ответили на 25 вопросов из области правовых знаний, путем выбора одного ответа из нескольких представленных вариантов. Задания диктанта были связаны с правовыми аспектами государственного устройства Российской Федерации, прохождения военной службы и международного гуманитарного права.
Целями диктанта стало предоставление возможности военнослужащим получить независимую оценку своих правовых знаний, а также получение объективной информации об уровне правовой грамотности личного состава флота.
Всеармейский правовой диктант в Вооруженных Силах Российской Федерации был проведён впервые.
На Черноморском флоте диктант прошёл на 37 площадках, в его написании приняли участие более 4000 военнослужащих различных категорий.