29.10.2020 (12:05)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие во Всеармейском правовом диктанте

Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта, который сегодня прошёл в Вооружённых Силах Российской Федерации в рамках Единого дня правовых знаний.

Площадками для проведения диктанта кроме штаба флота стали соединения, воинские части и корабли ЧФ.

Военнослужащие ответили на 25 вопросов из области правовых знаний, путем выбора одного ответа из нескольких представленных вариантов. Задания диктанта были связаны с правовыми аспектами государственного устройства Российской Федерации, прохождения военной службы и международного гуманитарного права.

Целями диктанта стало предоставление возможности военнослужащим получить независимую оценку своих правовых знаний, а также получение объективной информации об уровне правовой грамотности личного состава флота.

Всеармейский правовой диктант в Вооруженных Силах Российской Федерации был проведён впервые.

На Черноморском флоте диктант прошёл на 37 площадках, в его написании приняли участие более 4000 военнослужащих различных категорий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице