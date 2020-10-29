29.10.2020 (11:10)

Около 500 курсантов Рязанского ВВДКУ совершили прыжки с парашютом в рамках финального этапа горно-полевого выхода

Сегодня порядка 500 курсантов выпускного курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), осуществив погрузку на аэродроме Крымск в Краснодарском крае и совершив перелет на расстояние около 1,5 тыс. километров, десантировались на площадку приземления Житово в Рязанской области.

Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна 600 метров, при скорости десантирования около 360 км/ч.

В ходе месячного горно-полевого выхода, который проходил на базе полигона “Раевский” Новороссийского отдельного десантно-штурмового соединения (горного), будущие командиры подразделений ВДВ оттачивали свои навыки по огневой подготовке из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, получили практику в управлении подчиненными и приданными подразделениями в роли командиров рот и взводов, а также отработали действия в составе штатных подразделений при проведении занятий в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание было уделено совершенствованию навыков при управлении подразделениями, огнем штатных и приданных подразделений в различных видах боя, а также ориентированию в горно-лесистой местности, организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.

После сбора на площадке приземления курсанты возвратились в пункт постоянной дислокации в г. Рязань.

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