29.10.2020 (10:55)

Экипажи кораблей КФл уничтожили артиллерийским огнём морские и наземные цели условного противника

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) на морских полигонах отработали тактику ведения морского боя в рамках сдачи элементов второй курсовой задачи.

Расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника. Кроме того, артиллерийским огнём были поражены наземные цели, расположенные на острове Чечень, обозначавшие морской десант условного противника.

При выполнении стрельб по морским целям военнослужащие выполнили комплекс мероприятий радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей. Также были отработаны элементы морских манёвров по уклонению от ударов условного противника.

Личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с расчетами артиллерии выполнил постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа. Артиллеристы, используя целеуказания от наводящих станций и комплексов, успешно выполнили огневые задачи за минимальное время.

Кроме того, в течение нескольких дней в морских полигонах экипажи отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в рамках сдачи курсовых задач в море было задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», а также артиллерийские и десантные катера.

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