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29.10.2020 (10:40)

Первая команда молодого пополнения прибыла из сборного пункта военного комиссариата Ставропольского края в соединение связи ЮВО

Первая команда военнослужащих молодого пополнения осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу, прибывшая из сборного пункта военного комиссариата Ставропольского края в соединение связи Южного военного округа (ЮВО), прошла мероприятия двухнедельного карантина и в полном составе приступила к занятиям по боевой подготовке в составе штатных подразделений.

В течение всего периода карантина у военнослужащих, проживающих в отдельной казарме, трижды в день измеряли температуру. Тест на коронавирусную инфекцию военнослужащие сдавали по прибытии в воинскую часть и по завершении периода карантина.

«Все военнослужащие молодого пополнения здоровы, чувствуют себя прекрасно. Тесты показали отрицательный результат и уже сегодня у молодых людей начинается полноценная служба», – сказал командующий 49-й армией ЮВО генерал-майор Яков Резанцев.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
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