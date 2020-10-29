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29.10.2020 (10:25)

Комплексы «Искандер» ракетного соединения ЮВО на Кубани готовят к зимней эксплуатации

В ракетном соединении Южного военного округа (ЮВО) на Кубани, оснащенном новейшими оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», начался перевод военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Техническое сезонное обслуживание пройдёт вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

Проведение регламентного обслуживания значительно увеличивает ресурс безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

В ходе перевода на режим зимней эксплуатации будет обслужено более 200 единиц вооружения и различной военной техники. Проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости проведут около 250 военнослужащих ЮВО. Для работ в пунктах технического обслуживания и ремонта парков соединений и частей развернуто пять рабочих мест и постов обслуживания.

По результатам перевода командование соединения проведет смотры готовности вооружения и парка боевых машин к эксплуатации в зимних условиях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Южный военный округ
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