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29.10.2020 (10:05)

Снайперы в Сибири отработали уничтожение условного противника на дальности до километра

Снайперы из соединения специального назначения Центрального военного округа на тактических учениях отработали уничтожение условного противника на дальности от 700 метров до 1 километра в Новосибирской области.

Согласно замыслу учения, разведывательные подразделения обнаружили отдельные малые группы боевиков с помощью беспилотных летательных аппаратов «Элерон» и передали данные об их местоположении снайперским группам.

Получив разведданные о наступающих силах условного противника и приказ на уничтожение, снайперы совершили скрытное выдвижение на огневую позицию, преодолев расстояние в 5 километров по пересеченной местности. По прибытии в назначенный район организовали огневые позиции в заброшенном здании на пути следования условного противника.

Уничтожение целей было произведено на дистанциях от 700 до 1000 метров из снайперских винтовок СВ-98 и специальных снайперских винтовок «Винторез». Для создания сложной мишенной обстановки снайперским группам давались различные тактические данные и целеуказания, которые изменялись в ходе учения несколько раз.

После успешного выполнения поставленных учебно-боевых задач военнослужащие осуществили отход групп к месту сбора, установив дымовую завесу для прикрытия.

В ходе учения снайперы поразили более 150 различных целей, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ , Снайперы
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