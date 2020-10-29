29.10.2020 (09:45)

Военнослужащие ЗВО приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в Южной Осетии

Военнослужащие Западного военного округа приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в г.Цхинвал (Республика Южная Осетия).

На стадионе города Цхинвал будут оборудованы приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

В распоряжении медицинского персонала госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

«Мобильный госпиталь был выбран ввиду того, что мы имеем опыт работы с коронавирусной инфекцией. Наш госпиталь был в Республике Дагестан. Работа наших врачей и медицинского персонала была оценена на высоком уровне. Многие из нас прошли специальную переподготовку по профилю лечения новой коронавирусной инфекции», – пояснил ординатор отделения анестезиологии и реанимации мобильного госпиталя капитан Дмитрий Яшин.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из подмосковного Алабино протяженностью около 2000 километров, прибыл в город Цхинвал, где приступил к развертыванию сил и средств для оказания помощи местному населению в борьбе с распространением COVID-19.

22 октября по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу поставил задачу по оперативному развертыванию многофункционального мобильного госпиталя в Южной Осетии для оказания помощи населению республики в лечении от новой коронавирусной инфекции.

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