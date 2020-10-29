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29.10.2020 (09:30)

В Оренбургской области прошло крупное учение ЦВО с применением ОТРК «Искандер-М»

На полигоне Донгуз в Оренбургской области прошло крупное учение в рамках итоговой проверки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). К маневрам было привлечено более 3 тыс. человек, а также около 600 единиц военной техники, в том числе различные виды артиллерии и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

На учении артиллеристы выполнили 14 учебно-боевых задач по нанесению огневого поражения условному противнику. В ходе действий военнослужащие применили «артиллерийскую карусель», которая позволяет вести непрерывную стрельбу по условному противнику. Расчеты вели огонь, а затем под прикрытием второй батареи оперативно передвигались в специально оборудованный район, там перезаряжались, затем возвращались на позиции и вновь вступали в бой, и так попеременно.

Итогом учения стал боевой пуск ракеты ОТРК «Искандер-М». Расчеты уничтожили цель, которая имитировала критически важный объект условного противника. Помимо стрельбы военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет. Эффективность поражения была оценена при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-102.

По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, подразделения ракетных войск и артиллерии со всеми поставленными задачами успешно справились, все цели были поражены.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Центральный военный округ , Учения
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