29.10.2020 (08:50)

Более 200 новобранцев из Крыма отправлены самолётами военно-транспортной авиации для прохождения срочной службы за пределами полуострова

Более 200 призывников - жителей Крыма были отправлены самолётами военно-транспортной авиации для прохождения срочной службы за пределами полуострова в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.

Все призывники пройдут службу в воинских частях и подразделениях Южного военного округа. По прибытии молодого пополнения в назначенные воинские части военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

Накануне новобранцы прошли проверку на наличие инфекционных заболеваний и медицинскую комиссию, получили военную форму одежды.

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