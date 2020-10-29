29.10.2020 (08:50)
Более 200 новобранцев из Крыма отправлены самолётами военно-транспортной авиации для прохождения срочной службы за пределами полуострова
Более 200 призывников - жителей Крыма были отправлены самолётами военно-транспортной авиации для прохождения срочной службы за пределами полуострова в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.
Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.
Все призывники пройдут службу в воинских частях и подразделениях Южного военного округа. По прибытии молодого пополнения в назначенные воинские части военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.
Накануне новобранцы прошли проверку на наличие инфекционных заболеваний и медицинскую комиссию, получили военную форму одежды.