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29.10.2020 (08:08)

Инженеры мотострелкового соединения ВВО в ходе учения очистили от «мин» участок местности на полигоне в Амурской области

В ходе учения проводимого в рамках контрольной проверки с инженерными подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, для тренировки военнослужащих впервые был применен соревновательный метод.

В ходе учения, одна группа саперов произвела минирование участка местности на маршруте выдвижения колонны техники. Для этого были применены тщательно замаскированные мины различных типов. Специалисты,  обеспечивающие безопасность движения колонны, с помощью ручных миноискателей неконтактных взрывных устройств «Коршун» и ИМД-2 произвели инженерную разведку местности и обезвредили все обнаруженные взрывные устройства. Также,  в ходе выполнения задачи, инженерами активно использовались современные малогабаритные  средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек» для блокирования мин с дистанционным взрывателем.

В  учении приняли участие  более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц техники. Обнаружено и обезврежено около 600 учебных взрывных устройств различных типов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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