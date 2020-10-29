29.10.2020 (08:08)

Инженеры мотострелкового соединения ВВО в ходе учения очистили от «мин» участок местности на полигоне в Амурской области

В ходе учения проводимого в рамках контрольной проверки с инженерными подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, для тренировки военнослужащих впервые был применен соревновательный метод.

В ходе учения, одна группа саперов произвела минирование участка местности на маршруте выдвижения колонны техники. Для этого были применены тщательно замаскированные мины различных типов. Специалисты, обеспечивающие безопасность движения колонны, с помощью ручных миноискателей неконтактных взрывных устройств «Коршун» и ИМД-2 произвели инженерную разведку местности и обезвредили все обнаруженные взрывные устройства. Также, в ходе выполнения задачи, инженерами активно использовались современные малогабаритные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек» для блокирования мин с дистанционным взрывателем.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц техники. Обнаружено и обезврежено около 600 учебных взрывных устройств различных типов.

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