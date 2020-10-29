29.10.2020 (08:07)

Полевые пункты управления развернули связисты ВВО в Забайкальском крае

С соединением связи общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проведена тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью между штабом общевойскового объединения с подчиненными войсками (силами).

В ходе тренировки специалисты развернули полевые пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При решении поставленных задач применялись радиосредства новейшего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надежную помехозащищенную и скрытую радиосвязь.

Также, военные связисты обеспечили охрану и оборону полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Всего в тренировке принимало участие более 100 военнослужащих и задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице