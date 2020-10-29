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29.10.2020 (08:04)

В общевойсковой армии ВВО в Бурятии прошел единый день РХБЗ

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, прошел единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). В мероприятии приняли участие более 1 тысячи военнослужащих.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, по которому военнослужащие тренировались в правильности и слаженности действий, выполнили такие нормативы, как надевание противогаза, общевойскового защитного комплекта и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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