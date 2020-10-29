29.10.2020 (06:12)

Снайперские подразделения мотострелковых соединений Амурской общевойсковой армии ВВО сдали контрольную проверку

На полигонах расположенных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, завершились мероприятия сдачи контрольной проверки за 2020 учебный год снайперскими подразделениями мотострелковых соединений общевойсковой армии Восточного военного округа.

Военнослужащие выполнили стрельбу из модернизированных снайперских винтовок СВД и современных крупнокалиберных снайперских комплексов АСВК, стоящих на вооружении подразделений.

Огонь велся по движущимся и появляющимся мишеням на расстояниях от 350 до 1000 метров, из разных положений стрелка и с обязательной сменой огневой позиции. Кроме того, специалисты-стрелки, выбившие наибольшее количество баллов, отработали упражнение ведения огня по целям находящимся на расстоянии более одной тысячи метров как статично, так и в движении. Особенностью данного упражнения является то, что стрелок должен поразить цель с одного выстрела в строго отведенное для этого время.

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