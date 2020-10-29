29.10.2020 (05:34)

Экипажи военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО выполнили посадку на условно поврежденную полосу

В Хабаровском крае экипажи военно-транспортной авиации Восточного военного округа совершили полёты по доставке грузов и пассажиров в заданный район.

В ходе проведения мероприятия лётчикам поступали различные вводные, в частности посадка на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. В ходе этого упражнения пилоту воздушного судна необходимо снизить посадочную скорость, до минимально допустимой. Затем выполнить посадку Ан-26 на обозначенном участке ВВП.

Кроме того, лётчики на самолётах Ан-26 и Ан-12 отработали взлёт с аэродрома, посадку и выполнили полёты по заданному маршруту с уходом от средств ПВО условного противника.

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