29.10.2020 (05:13)

На Камчатке военные дорожники завершили подготовку специальной техники к зиме

Камчатское подразделение военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа завершило подготовку техники к зимнему периоду эксплуатации.

В подготовительный период проведено обслуживание и технический осмотр почти двух десятков бульдозеров, грейдеров, роторных снегоочистителей, экскаваторов, другой специальной техники, произведена сезонная замена технических жидкостей, масел и смазок,

В зимний период специальные машины будут применяться для очистки от снега подъездных путей к складам, полигонам и аэродромам, а также к причалам кораблей и подводных лодок Камчатской группировки ТОФ. Кроме того военные специалисты будут следить за ситуацией на участках дорог в районах поселков Радыгино, Англичанка, Завойко, Долиновка, Чапаевка, а также в ЗАТО Вилючинск. Заготовлен необходимый на зимний период объем специальной песко-соляной смеси и реагентов для подсыпки перевалов и опасных участков дорог.

Всего в зоне ответственности Камчатского подразделения военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа более 170 километров дорог.

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