29.10.2020 (04:58)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах нача-лась подготовка к новому учебному периоду

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах, стартовали мероприятия

подготовки учебно-материальной базы и объектов полигонов к зимнему периоду обучения.

На полигонах армейского корпуса ВВО спланировано проведение ряда тактических и специальных учений, в связи с чем, проводится модернизация учебно-материальной базы, восстанавливаются мишенные комплексы для учебных стрельб из стрелкового оружия, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков и артиллерийских установок.

Также, проводится совершенствование препятствий автодрома и танкодрома, где военнослужащие проводят замену и покраску ограничительных столбов, устанавливают новые указатели номеров препятствий, военные инженеры устанавливают минно-взрывные заграждения, оборудуют противотанковые рвы, подъёмы, спуски и другие искусственные преграды.

В подразделениях, учебных классах и казарменных помещениях проводится ремонт переносной учебно-материальной базы.

Кроме того, на всех стрельбищах, танкодромах и директрисах армейского корпуса ВВО предстоит оборудовать пункты промежуточного питания и обогрева личного состава.

Завершится подготовительный период проведением смотра готовности личного состава и учебно-материальной базы к началу зимнего периода обучения.

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